Porta cocaina ai carabinieri per farsi arrestare: “Non voglio più stare in casa con mia moglie”

A Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni. L’uomo si è presentato in caserma con della cocaina e dei contanti, pregando i militari di arrestarlo.

Ha dell'incredibile la storia che arriva dal Rione Traiano, complesso di edilizia popolare alla periferia occidentale di Napoli, dove un uomo si è presentato dai carabinieri con della cocaina pur di farsi arrestare e non trascorrere altro tempo sotto lo stesso tetto con la moglie: e così un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai militari dell'Arma nella tarda serata di ieri, giovedì 11 dicembre.

L'uomo avrebbe scoperto i tradimenti della moglie

Intorno alle 22 di ieri, il 46enne ha bussato alla porta dei carabinieri della stazione di Rione Traiano. Pallido in volto, con la voce tremante, ha confessato ai militari dell'Arma di aver scoperto i numerosi tradimenti della moglie e di non voler più stare in casa con lei. Qui, il colpo di teatro: l'uomo tira fuori dalla tasca un involucro con 50 grammi di cocaina. Il carabiniere non crede ai suoi occhi e, dopo aver utilizzato un narcotest, ha appurato che si trattasse effettivamente di droga.

Nella borsa che l'uomo portava a tracolla, inoltre, ci sono altri 5 grammi della stessa sostanza stupefacente, oltre a 260 euro in contanti, che l'uomo dichiara essere provento illecito dell'attività di spaccio. Ai carabinieri non resta altro che arrestarlo: il 46enne è stato ristretto in camera di sicurezza invece di essere sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.