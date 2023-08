Ponticelli, 15enne incensurato accoltellato in via Scarpetta: portato all’Ospedale del Mare Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato ieri sera in via Scarpetta, nella zona orientale di Napoli. La Squadra Mobile ha individuato il movente. C’è un sospettato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo di 15 anni, incensurato, è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto in via Eduardo Scarpetta. Pugnalato alle gambe, dove ha riportato diverse ferite. Il ragazzo è stato portato in prima battuta a Villa Betania, per le prime cure mediche del caso, e poi da qui trasferito all'Ospedale del Mare.

Sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Napoli. Gli investigatori al momento hanno individuato il movente e ci sarebbe già un sospettato in Questura. La giovane vittima, secondo quanto appreso, al momento, non sarebbe in gravi condizioni.