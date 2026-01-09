napoli
Pontecagnano, 6 ragazzi intossicati da monossido vicino al centro commerciale Maximall

Intervento dell’ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco nei pressi del centro commerciale Maximall di Pontecagnano: 6 ragazzi con sospetta intossicazione da monossido.
A cura di Pierluigi Frattasi
Intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno questa sera a Pontecagnano, all'esterno del Centro Commerciale Maximall. Il personale sanitario, secondo le prime informazioni, è intervenuto per prestare soccorso a 6 ragazzi, affetti da sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non è chiaro come possano essersi intossicati i ragazzi.

Cronaca
Salerno
