Pontecagnano, 6 ragazzi intossicati da monossido vicino al centro commerciale Maximall

Intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno questa sera a Pontecagnano, all'esterno del Centro Commerciale Maximall. Il personale sanitario, secondo le prime informazioni, è intervenuto per prestare soccorso a 6 ragazzi, affetti da sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non è chiaro come possano essersi intossicati i ragazzi.