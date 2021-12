Pizzaiolo bestemmia in pizzeria, accoltellato alla gola dal collega a Pompei Un pizzaiolo di 22 anni ha accoltellato alla gola il collega di 35 in una pizzeria di Pompei (Napoli); il movente sarebbero state le troppe imprecazioni.

A cura di Nico Falco

Una serie di bestemmie, o di imprecazioni, mentre erano in corso i preparativi per la serata lavorativa. Sarebbe questo l'assurdo motivo dietro l'aggressione che si è verificata nel ristorante pizzeria Alleria Pizzeria Newpolitana di Pompei, in provincia di Napoli, dove un pizzaiolo di 22 anni ha accoltellato alla gola il collega di 35 anni e si è barricato negli spogliatoi; il giovane è stato bloccato dalla Polizia ed è ora in carcere, mentre la vittima è stata operata d'urgenza ed è in prognosi riservata in ospedale.

L'episodio risale alla serata di ieri, sabato. Vicenda che presenta ancora diversi punti oscuri, ma la dinamica è stata ricostruita: a quanto risulta il responsabile, il 22enne incensurato D. S. A., di Pompei, avrebbe aggredito alle spalle il collega, il 35enne C. A., anche lui del posto e incensurato, e gli avrebbe sferrato due fendenti con un coltello da cucina, colpendolo alla gola. Poi si sarebbe chiuso nello spogliatoio del personale. Sul posto, in vi Sacra, a pochi passi dal Santuario, sono arrivati gli agenti del commissariato di Pompei, la cui sede si trova a pochissimi metri; solo con una lunga opera di persuasione i poliziotti sono riusciti a convincere il 22enne ad aprire la porta; il ragazzo è stato tratto in arresto e successivamente condotto nel carcere di Poggioreale.

Il ferito, intanto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stato sottoposto ad una operazione chirurgica d'urgenza; per lui i medici hanno disposto il ricovero, in prognosi riservata. In base alle testimonianze di diversi presenti, e a quanto risulterebbe dalle registrazioni delle telecamere interne, prima dell'aggressione non ci sarebbe stata alcuna provocazione: il pizzaiolo ferito avrebbe a quanto pare imprecato mentre erano in corso i preparativi, ma non all'indirizzo del collega che di lì a poco lo avrebbe accoltellato. Il coltello, ancora insanguinato, è stato recuperato dagli agenti e sequestrato.