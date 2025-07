Polizia, vigili e Asl, ancora controlli nei locali al Vomero: sanzioni per 28mila euro

Controlli a San Martino, via Luca Giordano, via Aniello Falcone, via Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Una nuova serie di controlli di polizia di Stato, vigili urbani, Asl, con Finanza e Ispettorato del lavoro, al Vomero ed in particolare a San Martino, e lungo le strade a maggior presenza di locali: via Luca Giordano, via Aniello Falcone, via Scarlatti e nelle piazze Medaglie D'Oro e Vanvitelli.

Risultato? Controlli (90 persone identificate, controllato 15 veicoli e contestato 11 violazioni del Codice della Strada) e l'ennesimo quadro sconfortante nei locali: controllati 11 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre 28.000 euro; ancora, in due attività commerciali sono stati sorpresi cinque lavoratori non in regola.