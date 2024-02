Policlinico Federico II di Napoli, sospesi ricoveri ordinari per guasto informatico: “Ripartono domani” Guasto informatico sulla rete dei laboratori di analisi. Il Nuovo Policlinico a Fanpage.it: “Problema già risolto. Stiamo eseguendo i test. Entro domani revocata la sospensione. Nessun attacco hacker” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Al Nuovo Policlinico Federico II di Napoli sospesi i ricoveri ordinari programmati, i Day Hospital e i Day Surgery e gli esami di laboratorio a causa di un guasto informatico. Dimessi anche i pazienti dimissibili. La decisione è stata presa a seguito di una riunione alla direzione strategica con il direttore del dipartimento di Patologia Clinica, Diagnostica di Laboratorio e Virologia, il Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale.

Proseguono, invece, regolarmente, i ricoveri autorizzati a seguito di visita presso il Pronto Soccorso Ostetrico, i ricoveri onco-ematologici, presso la Terapia Intensiva Neonatale e la Terapia Intensiva Adulti. Ok anche agli accessi per i ricoveri in emergenza-urgenza della Rete Ima e Stroke Trauma. Non si tratta di un attacco hacker, spiegano fonti del Policlinico, ma di un guasto tecnico, già in via di risoluzione. Tutto sarà ripristinato già entro domani mattina.

Il Policlinico a Fanpage.it: "Problema risolto entro domani"

I tecnici informatici si sono messi subito all'opera per risolvere il problema. A quanto apprende Fanpage.it da fonti del Policlinico Federico II,

Si è verificato un problema tecnico sulla rete dei laboratori di analisi. Entro stanotte il problema sarà risolto, i tecnici hanno già riparato e sono in corso dei controlli per essere sicuri che tutto sia perfettamente funzionante. Domani mattina presto già si revocherà la sospensione. È stata una misura di sicurezza per rendere possibile l'intervento.

La sospensione dei ricoveri non urgenti, infatti, è stata disposta proprio per lavorare in tempi brevi sulla problematica. Al momento si stanno eseguendo i test, affinché tutto possa funzionare perfettamente al momento del ripristino dei sistemi. Già domani, assicurano dal Nuovo Policlinico, sarà revocata sospensione.