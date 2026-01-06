Si finge malato al Policlinico di Napoli e ruba pc e cellulare del medico: bloccato dagli altri pazienti

Un 49enne è entrato al Vecchio Policlinico per una visita, poi ha rubato pc e telefonino alla dottoressa. Bloccato dai pazienti veri e arrestato dai carabinieri.

Immagine di repertorio

Entra al Vecchio Policlinico di Napoli con la scusa di essere visitato perché non si sente bene. Poi, approfittando di una distrazione del personale sanitario, ruba pc portatile e smartphone ad un medico. Per fortuna, gli altri pazienti, quelli veri, che erano in attesa, se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno fermato l'uomo e lo hanno perquisito, trovandogli addosso il materiale sottratto, che è stato restituito alla dottoressa. Nei guai un uomo di 49 anni, che è stato arrestato dai militari dell'Arma, per furto aggravato.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 6 gennaio, poco dopo le 14,00. Indagini affidate ai carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Secondo quanto ricostruito, il malvivente si era recato nel Vecchio Policlinico, AOU Luigi Vanvitelli, a Piazza Miraglia nel Quartiere San Giuseppe forse con la scusa di essere visitato. Il 49enne dopo essersi introdotto nella stanza di una dottoressa, avrebbe rubato il cellulare dalla borsa e il pc portatile ma è stato fermato poco dopo da alcuni pazienti. I carabinieri intervenuti sul posto hanno perquisito l’uomo che è stato trovato in possesso di un coltello e di una tronchese da elettricista.

All'ospedale di Pozzuoli aggredito infermiere

Un altro episodio ai danni di un dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è avvenuto nelle stesse ore all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Qui, un paziente 28enne avrebbe aggredito un infermiere per futili motivi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Licola. Dopo gli accertamenti, il 28enne stato denunciato. Si tratta di un pregiudicato già sottoposto ai domiciliari e ricoverato in ospedale.