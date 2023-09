Napoli, Suv si scontra con auto e gli occupanti fuggono. Feriti gravemente marito, moglie e suocera L’incidente in via Cupa del Principe a Poggioreale. Tre feriti ricoverati in prognosi riservata: due 60enni e la suocera 85enne. Indaga la Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un Suv si scontra violentemente con un'auto Kia Picanto con tre persone anziane a bordo. Gli occupanti del Suv dopo l'impatto fuggono. Mentre restano feriti gravemente i tre a bordo della Kia, marito 60enne e la moglie e la suocera di 85 anni che era sul sedile posteriore. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 3 settembre 2023, in via Cupa del Principe, nel quartiere di Poggioreale a Napoli, attorno alle ore 18,15. L'impatto è stato molto forte, tanto che le vetture coinvolte sono rimaste pesantemente danneggiate, con il cofano rientrato, ed ha coinvolto anche un'altra auto che era parcheggiata.

Indagini della Polizia Locale

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Municipale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Antonio Muriano, per i rilievi e le indagini del caso, nonché il personale dell'ambulanza del 118, che dopo aver prestato le prime cure mediche del caso e aver stabilizzato i tre feriti, li ha trasportati urgentemente in ospedale.

Tre feriti ricoverati in prognosi riservata

Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto due veicoli: un Suv Lynk&Co e una Kia Picanto, condotta da un 60enne con moglie e suocera a bordo. Quest'ultima di 85 anni occupante il posto posteriore è stata ricoverata in prognosi riservata all'Ospedale del Mare, così come la passeggera del posto anteriore, mentre il conducente è in prognosi riservata anche lui all'Ospedale Antonio Cardarelli. Gli occupanti del Suv sarebbero scappati. L'incidente ha coinvolto anche una terza auto che era ferma in sosta. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Tutti i veicoli sono stati sequestrati e sono in corso le attività per i rilievi di routine. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza eventualmente presenti in zona per cercare di ricostruire quanto accaduto.