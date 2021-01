Ancora violenza contro il personale di Polizia Penitenziaria all'interno del carcere di Poggioreale. Questa mattina, un'agente, comandante di un reparto della casa circondariale partenopea, è stata ferita da un detenuto, che rifiutava il trasferimento in un altro istituto di pena: a rendere noto l'accaduto è stato il Sappe, sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria. Da quanto si apprende, il detenuto ha lanciato una scarpa, uno zoccolo per la precisione, all'indirizzo del comandante del reparto, colpendola e ferendola alla testa. La donna ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche in ospedale a causa delle ferite riportate. "Bisogna stroncare la violenza nelle carceri campane" ha fatto sapere il Sappe. Il segretario generale del sindacato, Donato Capece, ha invece criticato "la mancata assunzione di provvedimenti da parte del Ministero della Giustizia a tutela dei poliziotti penitenziari" che, secondo il sindacato, sono "sempre più spesso aggrediti e minacciati con calci e pugni da detenuti e, senza alcuna tutela reale della propria incolumità fisica personale".

Non sono pochi, purtroppo, gli episodi di violenza che si registrano all'interno della carceri campane ai danni del personale di Polizia Penitenziaria, così come non sono pochi gli episodi di illegalità, come l'introduzione di cellulari o sostanze stupefacenti, spesso sventate dagli agenti. Nel carcere di Avellino, qualche mese fa, gli agenti scoprirono della droga nascosta in un polpo, mentre alcuni cellulari erano stati occultati nel contenitore per le melanzane portate a un detenuto da un famigliare in visita.