Pneumatici invernali obbligatori in Campania: elenco di strade, autostrade e tangenziali Pneumatici invernali o catene da neve a bordo obbligatorie da metà novembre ad aprile su molte strade della Campania.

A cura di Redazione Napoli

La Campania non sfugge alle regole previste dal Codice della Strada: dal 15 novembre fino al 15 aprile obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Sono esentati ciclomotori e motocicli che tuttavia su queste arterie possono circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve e ghiaccio su strada.

L'obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Chi sgarra rischia multe piuttosto alte: da 41 a 169 euro nei centri abitati, mentre sulle autostrade e strade extraurbane, principali o assimilate, la sanzione va da un minimo di 85 ad un massimo di 338 euro. Oltre alla sanzione prevista la decurtazione di 3 punti sulla patente di guida.

Mentre tutti sappiamo cosa siano le catene da neve, cosa siano gli pneumatici invernali è presto detto: si tratta di gomme termiche che per particolare intaglio e conformazione dei tasselli favoriscono la presa diretta sulla strada oltre ovviamente un drenaggio più efficiente e l'adesione (grip) sul terreno, garantita da mescole sviluppate per le basse temperature. Esistono anche le cosiddette gomme 4 stagioni (pneumatico “all season”) contrassegnate dalla sigla, M+S, abbreviazione di Mud e Snow, cioè fango e neve.

Dove pneumatici invernali o catene a bordo sono obbligatori in Campania