Pitbull aggredisce due conviventi a Lacco Ameno (Ischia): feriti 43enne e 54enne, non sono gravi

Intervento dei carabinieri all’ospedale di Lacco Ameno dopo l’aggressione. I due, trasportati dal 118, restano in osservazione.
A cura di Redazione Napoli
Immagine di repertorio

Intervento dei carabinieri stasera all'ospedale di Lacco Ameno, comune dell'isola di Ischia, dove sono stati accompagnati due conviventi di 43 e 54 anni rimasti feriti dopo essere stati aggrediti dal loro cane, un pitbull.

Secondo quanto si apprende, i militari della stazione di Barano di Ischia sono giunti al presidio sanitario dopo il trasporto dei due da parte del personale del 118. L'uomo ha riportato ferite alla gamba destra e all’avambraccio sinistro, mentre la donna ha riportato lesioni all’avambraccio destro. Entrambi sono stati presi in carico dal pronto soccorso e restano in osservazione. Le loro condizioni non destano preoccupazione e non sono in pericolo di vita. Non si sa al momento cosa abbia fatto scattare l'aggressione del cane razza American Pit Bull Terrier.

 

