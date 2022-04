Trasporto pubblico a Napoli

Sospesa la pista ciclabile in via Caracciolo per un mese: lavori di attivazione dell’elettrodotto Sospesa la pista ciclabile in via Caracciolo nel tratto tra Viale Dohrn e il primo semaforo in direzione di piazza Vittoria.

Sospesa per un mese la pista ciclabile sul Lungomare Caracciolo di Napoli per gli ultimi lavori di Terna sul nuovo elettrodotto che è stato posato negli scorsi mesi, al di sotto del manto stradale. Si tratta dei lavori per il collegamento in alta tensione tra la sottostazione elettrica di Fuorigrotta e il centro di Napoli. Il programma prevede che l'intervento inizi in questi giorni e termini entro il 12 maggio. Niente bici e risciò sul Lungomare, quindi, per la Festa della Liberazione del 25 aprile e la Festa dei Lavoratori del 1 maggio. Mentre è corsa contro il tempo anche per riaprire la strada in vista del Giro d'Italia che farà tappa a Napoli il 14 maggio e che passerà proprio sul Lungomare, per arrivare poi in area flegrea.

Sospesa la pista ciclabile per un mese

Il nuovo elettrodotto è stato calato in via Caracciolo, tra via Sannazaro e piazza Vittoria, negli scorsi mesi. Terna si è anche impegnata a risistemare tutta la parte superficiale, con il rifacimento a regola d'arte della strada e dei marciapiedi lato mare. Proprio qui sorgerà il nuovo cantiere mobile che interesserà sia il marciapiedi che la pista ciclabile. Per questi motivi, sarà sospesa la pista ciclabile in via Caracciolo, nel tratto compreso tra Viale Dohrn e il primo semaforo in direzione di piazza Vittoria.

I lavori per ripavimentare i marciapiedi lato mare di via Caracciolo sono partiti lunedì 21 febbraio scorso e hanno interessato il tratto di strada all'interno dell'area pedonale che va dall'angolo di piazza della Repubblica all'incrocio con viale Anton Dohrn. Si è proceduto a step, con cantieri di 150 metri per volta. Si è trattato della prima fase dei lavori, eseguiti da Terna Rete Italia spa per il ripristino definitivo del marciapiede a seguito dell'ultimazione dei lavori per la posa del cavo elettrico e di alta tensione.