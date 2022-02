Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, sul Lungomare si rifanno i marciapiedi: due mesi di lavori in via Caracciolo Partono lunedì 21 febbraio i lavori per ripavimentare i marciapiedi lato mare di via Caracciolo. La prima fase durerà 2 mesi, cantieri ogni 150 metri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono lunedì 21 febbraio i lavori per ripavimentare i marciapiedi lato mare di via Caracciolo. Dureranno due mesi e interesseranno il tratto di strada all'interno dell'area pedonale che va dall'angolo di piazza della Repubblica all'incrocio con viale Anton Dohrn. Si procederà a step, con cantiere di 150 metri per volta. Si tratta della prima fase dei lavori, eseguiti da Terna Rete Italia spa per il ripristino definitivo del marciapiede a seguito dell'ultimazione dei lavori per la posa del cavo elettrico e di alta tensione.

Il piano traffico

In questa prima fase, sarà impegnata esclusivamente l'area pedonale antistante viale Dohrn. Non è previsto alcun impatto per la viabilità della zona. La seconda fase, invece, potrebbe prevedere di occupare anche una piccola parte della carreggiata. Considerando che si tratta di un asse viario primario ad alta densità di traffico veicolare e luogo di manifestazioni ed eventi di importanza nazionale e internazionale, per l'avvio della seconda fase, al termine dei primi 60 giorni, ci sarà un nuovo sopralluogo dei tecnici assieme agli agenti di Polizia Locale. Il Comune potrebbe varare in quel caso un piano di traffico che preveda anche un percorso pedonale protetto.

Via Caracciolo era già stata riasfaltata da Terna, dopo gli scavi per la posa del nuovo elettrodotto. Adesso bisogna mettere mano ai marciapiedi tenendo conto anche di tutte le altre situazioni. Proprio nei prossimi giorni, ad esempio, sono previsti diversi eventi sul Lungomare, in particolare nella zona della Rotonda Diaz. Da qui, la necessità di predisporre un piano accurato per non sovrapporre le lavorazioni con le manifestazioni, ma anche con le riprese cinematografiche di molte produzioni di serie, film e pubblicità per la tv. Il Comune studierà gli eventuali dispositivi in collaborazione con la I Municipalità.