Trasporto pubblico a Napoli

Piove nella Metro Linea 1 di Napoli, chiusa la Stazione Museo. Allagata Quattro Giornate La fermata Museo non attiva da questa mattina a causa di infiltrazioni sulle banchine di attesa. Allagata anche Quattro Giornate al Vomero.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piove sulle banchine della metropolitana Linea 1 di Napoli: chiusa da questa mattina la Stazione del Museo, in piazza Cavour. Un'amara sorpresa per migliaia di viaggiatori che utilizzano ogni giorno la fermata del centro storico. La stazione è stata chiusa a partire dalle ore 6,45, in pratica non ha proprio aperto questa mattina, come scrive Anm, che gestisce la linea ferroviaria, in un post sulla propria pagina Facebook: "Stazione Museo temporaneamente chiusa per problemi tecnici".

Il disservizio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, sarebbe legato ad infiltrazioni d'acqua sulla banchina di attesa dei passeggeri. Perdite, ad ogni modo, che proverrebbero dall'esterno, non sarebbero quindi competenza di Anm, ma responsabilità di terzi. I tecnici dell'Anm, ad ogni modo, si sono subito messi all'opera per liberare le banchine dagli allagamenti. La Stazione Museo ha poi riaperto attorno alle ore 10,45.

Disagi anche al Vomero, allagata la stazione Quattro Giornate

Disagi anche alla fermata della metropolitana di Quattro Giornate, dove si registrano allagamenti dopo la prima scala mobile. I viaggiatori hanno segnalato "un lago di acqua, travi inzuppate che grondano e chiedono controlli". In tutta la città si registrano allagamenti e sprofondamenti di strade, a causa della forte ondata di maltempo con pioggia incessante dalla serata di ieri che ha investito la città. In diverse zone si sono registrati crolli del manto stradale e decine di interventi dei vigili del fuoco, della protezione civile e della polizia locale. In via Epomeo la ruota di un camion è stata inghiottita da una buca stradale apertasi improvvisamente.