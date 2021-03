Nel 2019 il Festival della canzone italiana di Sanremo ha tributato il Premio alla Carriera a Pino Daniele. Un premio postumo, visto che il cantautore napoletano è prematuramente scomparso nel gennaio 2015. Seppur mai in gara, "Pinotto", come tutti i grandi cantautori italiani ha comunque lasciato una impronta nel Festival della Canzone italiana. Nel 2009 particolarmente toccante ed intensa la sua partecipazione da ospite d'onore, insieme ad altri grandi della musica italiana. In quella occasione il Teatro Ariston di Sanremo, dopo la presentazione di Paolo Bonolis, fu palcoscenico per due splendide interpretazioni di Napul'è e Quando. Su Raiplay è visionabile la bellissima serata.

Tuttavia Pino Daniele è stato anche autore per un testo in gara a Sanremo. Si tratta di "Questa città" di Loredana Bertè. E lo stesso bluesman partenopeo è stato grande amico di Claudio Baglioni. Prese parte da autore allo splendido doppio-album "Oltre" e scrisse per il cantautore romano la musica della meravigliosa "Io dal mare", curandone anche il coro con assolo finale con la chitarra.

Io dal mare

Saranno stati scogli di carbone dolce

dentro il ferro liquefatto

di una luna che squaglio’ un suo quarto

come un brivido mulatto

o un bianco volar via di cuori pescatori

acqua secca di un bel cielo astratto

chissa’ se c’erano satelliti o comete

in un’alba senza rughe

larghe nuvole di muffa e olio

appaiate come acciughe

o una vertigine di spiccioli di pesci

nella luce nera di lattughe

ed io

dal mare venni e amare mi stremo’

perche’ infiammare il mare non si puo’

aveva forse nervi e fruste di uragani

scure anime profonde

tra le vertebre di vetro e schiuma

urla di leoni le onde

o tende di merletto chiuse su farine

corpi caldi di sirene bionde

forse era morto senza vento nei polmoni

graffio di cemento bruno

barche stelle insonni a ramazzare

nelle stanze di Nettuno

o turbini di sabbia tra le dune calve

sulle orme perse da qualcuno

ed io

dal mare ho il sangue e amaro rimarro’

perche’ calmare il mare non si puo’

i miei si amarono laggiu’

in un agosto e un altro sole si annego’

lingue di fuoco e uve fragole

quando il giorno cammina ancora

sulle tegole

del cielo e sembra non sedersi mai.

E innanzi al mare ad ansimare sto

perche’ domare il mare non si puo’ ‘

e come pietra anneriro’

a consumare a catramare

a tracimare a fiumare

a schiumare a chiamare

quel mare che fu madre e che non so…