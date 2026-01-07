napoli
video suggerito
video suggerito

Piedone lo sbirro 2, partite le riprese a Napoli della seconda stagione con Salvatore Esposito

Sono partite le riprese della seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli, la serie Sky con Salvatore Esposito ispirata ai film di Bud Spencer. Set all’Arenaccia.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
1 CONDIVISIONI
Immagine

Sono partite le riprese della seconda stagione di "Piedone – Uno sbirro a Napoli", la serie di Sky Original con protagonista Salvatore Esposito – il Genny Savastano di Gomorra la Serie – ispirata ai mitici film di Bud Spencer degli anni '70-'80. Set all'Arenaccia, nel cuore del centro storico partenopeo per girare le prime scene in esterna. Nella fiction, Salvatore Esposito interpreta l'ispettore Vincenzo Palmieri, allievo spirituale del mitico commissario Rizzo di Bud Spencer. Nel cast anche Fabio Balsamo, attore e membro del gruppo The Jackal.

Le riprese della prima stagione nel cuore di Napoli

Anche la prima stagione era stata girata in gran parte nel cuore di Napoli. La serie è prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production. Gli uffici della troupe erano stati allestiti all'interno dell'ex Scuola Media Statale Duca D'Aosta di via Flavio Gioia, ad inizio 2024, grazie ad un accordo con il Comune di Napoli.

Tra le varie location della prima stagione, i quartieri storici e popolari di Forcella, piazza Mercato e via Santa Teresa degli Scalzi. La prima stagione è stata girata tra febbraio e marzo 2024 ed è andata in onda su Sky Cinema Uno dal 2 al 23 dicembre 2024. Accanto a Salvatore Esposito-Vincenzo Palmieri nel cast anche Silvia D'Amico, che interpreta Sonia Ascarelli, commissario della zona Porto ligio alle regole. Fabio Balsamo nelle vesti di Michele Noviello, vice ispettore e braccio destro di Palmieri. Susy Del Giudice, la poliziotta Valentina Capezio, Massimiliano Rossi, il vicequestore Enrico Ruotolo, Antonio De Matteo nei panni dell'amico di gioventù di Vincenzo, Carmine Scannella, Vincenzo Antonucci che interpreta Manuel Russo, Vittorio Ciorcalo come Purpetiell, pescivendolo e informatore di Palmieri.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
I trasporti di Napoli restano pubblici: proroga ad Anm per 6 mesi, poi affidati fino al 2031
Approvata anche l'assunzione di 50 autisti di bus
Trasporti pubblici, la carica dei privati sui bus in Campania, ma a Napoli resta Anm per altri 6 anni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views