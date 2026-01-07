Piedone lo sbirro 2, partite le riprese a Napoli della seconda stagione con Salvatore Esposito

Sono partite le riprese della seconda stagione di "Piedone – Uno sbirro a Napoli", la serie di Sky Original con protagonista Salvatore Esposito – il Genny Savastano di Gomorra la Serie – ispirata ai mitici film di Bud Spencer degli anni '70-'80. Set all'Arenaccia, nel cuore del centro storico partenopeo per girare le prime scene in esterna. Nella fiction, Salvatore Esposito interpreta l'ispettore Vincenzo Palmieri, allievo spirituale del mitico commissario Rizzo di Bud Spencer. Nel cast anche Fabio Balsamo, attore e membro del gruppo The Jackal.

Le riprese della prima stagione nel cuore di Napoli

Anche la prima stagione era stata girata in gran parte nel cuore di Napoli. La serie è prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production. Gli uffici della troupe erano stati allestiti all'interno dell'ex Scuola Media Statale Duca D'Aosta di via Flavio Gioia, ad inizio 2024, grazie ad un accordo con il Comune di Napoli.

Tra le varie location della prima stagione, i quartieri storici e popolari di Forcella, piazza Mercato e via Santa Teresa degli Scalzi. La prima stagione è stata girata tra febbraio e marzo 2024 ed è andata in onda su Sky Cinema Uno dal 2 al 23 dicembre 2024. Accanto a Salvatore Esposito-Vincenzo Palmieri nel cast anche Silvia D'Amico, che interpreta Sonia Ascarelli, commissario della zona Porto ligio alle regole. Fabio Balsamo nelle vesti di Michele Noviello, vice ispettore e braccio destro di Palmieri. Susy Del Giudice, la poliziotta Valentina Capezio, Massimiliano Rossi, il vicequestore Enrico Ruotolo, Antonio De Matteo nei panni dell'amico di gioventù di Vincenzo, Carmine Scannella, Vincenzo Antonucci che interpreta Manuel Russo, Vittorio Ciorcalo come Purpetiell, pescivendolo e informatore di Palmieri.