Picco di bimbi influenzati al Pronto Soccorso del Santobono: febbre alta e complicanze

Immagine di repertorio

Picco di accessi al Pronto Soccorso dell'ospedale Santobono di bimbi ammalati con l'influenza. Febbre alta, mal di gola e tosse, i sintomi più frequenti, anche con complicazioni. "Al momento, abbiamo l'80 per cento di accessi al Pronto Soccorso per bambini influenzati", spiegano a Fanpage.it fonti dell'ospedale pediatrico napoletano. Ridotto, invece, il numero di pazienti con bronchiolite al Santobono, perché la profilassi con l'anticorpo monoclonale che si fa alla nascita sta avendo risultati importanti.

Attenzione per la variante K dell'influenza

L'influenza, in particolare la variante K, che sta dilagando in Italia, in quanto non coperta dal vaccino trivalente, si sta diffondendo in particolare tra i più giovani, come spiegato da Silvestro Scotti, medico di famiglia e segretario Fimmg, a Fanpage.it, perché i bambini contraggono il virus a scuola dove entrano in contatto tra loro più facilmente. Ma nelle prossime settimane il picco influenzale potrebbe colpire adulti e anziani, a causa delle feste natalizie.

Picco di polmoniti al Cardarelli

Al momento, oltre ai virus influenzali, stanno circolando anche rinovirus, adenovirus e altri virus parinfluenzali. Al Pronto Soccorso dell'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, l'influenza non è ancora preponderante. Mentre si stanno, invece, registrando molti accessi per polmoniti, in particolare tra i pazienti più anziani. Il picco influenzale è atteso, invece, tra gennaio e febbraio. Come detto, quest'anno l'influenza potrebbe portare maggiori ricoveri, a causa della variante K non coperta dalla vaccinazione e potrebbe essere maggiormente impattante.