Picchiato dopo una lite in macchina: gli rompono il femore, 53enne in ospedale a Giugliano La lite e la conseguente aggressione sarebbero avvenute nella vicina Mugnano. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Ci sarebbe una lite in strada, per questioni probabilmente legate alla viabilità, dietro l'aggressione ai danni di un uomo di 53 anni avvenuta nella serata di ieri, martedì 16 gennaio, a Mugnano, nella provincia di Napoli. L'uomo – già noto alle forze dell'ordine – è stato ricoverato all'ospedale San Giuliano della vicina Giugliano in Campania, dove i sanitari gli hanno diagnosticato la frattura del femore e una contusione al volto, conseguenze dei colpi subiti.

Indagini in corso da parte dei carabinieri

In ospedale sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano, che hanno raccolto la testimonianza del 53enne. Da una prima, sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che il 53enne sia stato vittima di un'aggressione da parte di sconosciuti dopo una lite avvenuta in strada per questioni di viabilità; indagini affidate ai militari dell'Arma per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili dell'aggressione.