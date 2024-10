video suggerito

Picchia la ragazza in strada, ripreso dalle telecamere. Borrelli: “Gesto spregevole” In un video esterno ad una abitazione si vede un giovane picchiare la ragazza. Le immagini diffuse dal deputato Borrelli che l’ha girato alle forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha preso a schiaffi quella che, presumibilmente, è la propria fidanzata: il tutto in strada, nei pressi di alcune abitazioni, ma senza rendersi conto che fosse immortalato da una telecamera di sicurezza. Il video è stato poi inviato a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, che lo ha diffuso sui propri canali social ed inviato alle forze dell'ordine. Nel video, che porta in sovrimpressione la data del 27 settembre scorso alle 22 circa e che sarebbe stato girato nel Rione Bisignano di Napoli, si vedono i due ragazzi discutere, con lui poi che la colpisce duramente, per poi allontanarsi da dove erano venuti. "Abbiamo segnalato l’episodio alle forze dell’ordine chiedendo di identificare il vile aggressore e di consegnarlo alla giustizia. Il suo spregevole gesto è segno premonitore di comportamenti retrogradi e violenti che potrebbero in qualsiasi momento trascendere e portare ad episodi ancora più gravi che potrebbero sfociare nel dramma", ha commentato Borrelli.

"Bisogna evitarlo ora e in ogni situazione sospetta. Quando sono evidenti i segni premonitori di abusi e violenze sulle donne bisogna agire d’ufficio mettendo sotto osservazione i soggetti che vanno allontanati dalle vittime", ha proseguito il deputato dell'AVS, "Quei tempi in cui si considerava la donna come oggetto, di proprietà dell’uomo, quei tempi in cui l’unico ruolo possibile della donna era quello di moglie/serva e allevatrice di bambini non sono poi così lontani. Anzi in alcune realtà sono ancora ben presenti ed assillanti. E quando si tenta di ribellarsi, di uscire da quei binari sui quali, si pensa, tu per forza devi camminare, allora te la fanno pagare".