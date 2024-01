Picchia la moglie e la lascia priva di sensi sul pavimento del garage: arrestato 56enne In manette è finito un uomo di 56 anni a Qualiano, nella provincia di Napoli. Dopo che i figli si sono ribellati, cacciandolo di casa, l’uomo ha cercato di entrare in casa dal terrazzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Decenni di violenze ai danni della moglie, violenze che l'uomo ha ripetuto anche ieri, mercoledì 24 gennaio quando, rientrato in casa, in evidente stato di ebbrezza, ha picchiato la moglie e l'ha lasciata riversa sul pavimento del garage, priva di sensi. Per questo, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri a Qualiano, nella provincia di Napoli: dopo l'arresto, sono emersi 20 anni di violenze ai danni della moglie.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, i figli della coppia sono entrati in casa e hanno trovato la madre priva di sensi: temendo fosse stato il padre, l'hanno soccorsa e portata in ospedale, nel quale si è recato anche il marito. La donna, dopo qualche ora, è stata dimessa ed è tornata a casa in auto con il marito, mentre i figli, a bordo di un'altra vettura, seguivano la coppia.

Lungo la strada, il 56enne si è fermato, ha tirato fuori la donna dall'auto e, dopo averla gettata in terra, ha cominciato a prenderla a schiaffi. Questa la scena a cui hanno assistito i figli, che hanno nuovamente soccorso la madre e l'hanno riaccompagnata a casa con la loro auto.

Il 56enne, però, non si è dato per vinto e, raggiunta l'abitazione, ha cominciato a minacciare di morte tutti, tentando di entrare in casa: i figli, però, glielo hanno impedito. A quel punto, continuando a minacciare i presenti, l'uomo ha cercato di entrare in casa dal terrazzo: è stato allora, intorno all'una di questa notte, che sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato il 56enne: per lui si sono aperte le porte del carcere.