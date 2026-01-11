Picchia la moglie con una mazza da baseball davanti alla figlia: arrestato

Immagine di repertorio

Un 41enne casertano è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta perché accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato arrestato nel comune di San Nicola La Strada, nel Casertano, e si trova ora presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida ed a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutto è accaduto questa notte, quando al 112 è arrivata una segnalazione di lite in ambito familiare: l'uomo, 41 anni, dopo averla minacciata di morte ha aggredito la moglie 38enne con una mazza da baseball, in presenza della figlia minore. Dalle indagini, è emerso come l'uomo avesse avuto comportamenti aggressivi e vessatori messi in atto fin dal dicembre 2024 ad oggi. Comportamenti che l'uomo avrebbe iniziato quando la donna aveva manifestato la volontà di interrompere la relazione coniugale. Dagli accertamenti, non sono emerse denunce precedenti per fatti analoghi da parte della 38enne. Alla fine, l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida.