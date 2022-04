Picchia la moglie con un bastone di legno davanti ai figli, marito violento allontanato dai carabinieri Un uomo è stato allontanato dalla casa coniugale nel Beneventano per violenze sulla moglie; l’avrebbe picchiata con un bastone anche davanti ai figli.

A cura di Nico Falco

Avrebbe afferrato un pezzo di legno e si sarebbe accanito sulla moglie, prendendola a bastonate sulla schiena, incurante del fatto che, ad assistere, ci fossero anche i loro figli minorenni. Ultimo episodio di una lunga storia di violenze, che la vittima ha raccontato alle forze dell'ordine facendo aprire le indagini che hanno portato alla misura cautelare emessa dal gip di Benevento: il marito violento è stato allontanato dall'abitazione coniugale e gli è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla moglie.

La storia arriva da Moiano, piccolo centro da circa 4mila abitanti della Valle Caudina. Il provvedimento è stato eseguito oggi, 15 aprile, dai carabinieri della stazione di Airola, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Benevento. La vittima si era rivolta ai militari per chiedere aiuto, presentando un esposto-querela nei confronti del marito. Da quando si erano sposati, ha raccontato, l'uomo aveva mostrato la propria indole violenta: qualsiasi discussione, anche quella più irrilevante, degenerava in aggressione. E le cose non erano migliorate nemmeno con la nascita dei due bambini.

Ultimo episodio, in ordine di tempo, quello delle bastonate: l'aveva percossa sulla schiena davanti ai figli, che avevano assistito terrorizzati a quella scena. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno ascoltato diverse persone informate sui fatti, acquisito registrazioni audio ed esaminato documentazione medica; gli elementi raccolti hanno fornito riscontro alle parole della donna e sono serviti per costruire il quadro accusatorio: il marito è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate.