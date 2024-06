Picchia la mamma senza motivo, lesioni per 7 giorni: arrestato il figlio a Napoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Picchia la mamma 60enne senza motivo, mandandola in ospedale e provocandole lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Nei guai un 32enne napoletano del Rione Don Guanella. Il giovane è stato tratto in arresto dai carabinieri. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti per un caso di maltrattamenti in famiglia. A dare l’allarme al 112, il numero per le emergenze, era stata proprio la madre 61enne del ragazzo.

La mamma presa a schiaffi

La donna, secondo quanto segnalato alle forze dell'ordine, era stata aggredita qualche istante prima. Presa a schiaffi senza alcun motivo apparente. Un'aggressione violenta. Tanto che la vittima è stata costretta a fuggire nell’appartamento di una vicina, approfittando di un attimo di distrazione del figlio. Qui la donna è riuscita a contattare le forze dell'ordine, che sono arrivate nell'appartamento.

Arrestato il figlio

Quando sono giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato il 32enne ancora lì. Il giovane sembrava ancora agitato. I carabinieri lo hanno avvicinato con circospezione e sono riusciti a bloccarlo. Il 32enne è finito così in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. La madre, invece, è stata subito soccorsa. La donna è stata trasportata in ospedale. Qui, il personale medico sanitario, dopo averle prestato le prime cure mediche del caso, le ha diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni di prognosi. Si tratta di un altro episodio di violenza che avviene all'interno delle mura domestiche. Per fortuna, l'intervento dei carabinieri è riuscito a riportare l'ordine.