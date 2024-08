video suggerito

Picchia la compagna e il figlio di 11 anni che la difende, arrestato nel b&b a Fuorigrotta I carabinieri hanno arrestato un 53enne di Bagnoli, che aveva picchiato la compagna; è stato trovato in possesso di un borsello di droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Si è prima accanito contro la compagna, poi contro il figlio di lei, di appena 11 anni, che aveva provato a difendere la madre. E, quando i carabinieri sono intervenuti, ha provato a nascondere qualcosa dietro la schiena; i militari temevano fosse armato, invece di trattava di un borsello pieno di droga: è così finito agli arresti un 53enne di Bagnoli, che è stato anche denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo d'arma.

L'intervento in un bed and breakfast di piazzale d'Annunzio, di fronte allo stadio Maradona. I carabinieri hanno raggiunto la struttura a seguito della richiesta di aiuto di una donna, una 40enne napoletana, che era stata appena aggredita dal compagno. Sul posto si sono diretti i militari della stazione Fuorigrotta e della pattuglia mobile di zona di Bagnoli.

La donna era in lacrime, col volto tumefatto e sanguinante. Con lei c'era il figlio, 11 anni, pure lui aggredito dal 53enne: si era frapposto fra l'uomo e la madre. Nella stanza c'era anche l'uomo, aveva una mano dietro la schiena. I carabinieri hanno chiesto più volte di mostrarla ma lui l'ha fatto soltanto dopo qualche minuto di tensione. Stava provando a nascondere un borsello che conteneva 56 grammi di hashish, un coltello e materiale per confezionare le dosi di stupefacente.

Il 53enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio. I due sono stati soccorsi ed accompagnati in ospedale, dove sono stati dimessi dopo le cure del caso; per la donna prognosi di 20 giorni, 5 per il figlio.