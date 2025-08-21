Piazzale Tecchio invaso dai rifiuti: il Comune di Napoli fa partire una pulizia straordinaria

Parte dei rifiuti accumulati in Piazzale Tecchio, a Fuorigrotta

Cumuli di rifiuti e fogliame di vario, quest'ultimo sparso dal maltempo dei giorni scorsi, sono stati rimossi da Piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. L'intervento straordinario rientra tra le iniziative programmate dalla task force per il decoro urbano, voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e coordinata da Ciro Turiello, in collaborazione con la X Municipalità, guidata da Carmine Sangiovanni.

Lavoratori del Comune di Napoli impegnati nella raccolta dei rifiuti da Piazzale Tecchio, nel quartiere di Fuorigrotta

L'intervento, al quale hanno preso parte gli operatori dell’Asia e i lavoratori coinvolti nei Progetti utili alla collettività, assegnati alla Municipalità per la realizzazione di Progetti utili alla collettività, proseguiranno nei prossimi giorni in diverse zone della città. In particolare, i lavoratori del Comune hanno rimosso diversa immondizia abbandonata nel piazzale a due passi dallo Stadio Diego Armando Maradona (dove tra dieci giorni si disputerà la seconda giornata della Serie A con il match tra Napoli e Cagliari, ironicamente la stessa gara che il 23 maggio scorso ha chiuso il campionato ed ha consegnato lo scudetto agli Azzurri, ndr) e dall'ingresso della Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli. Ma non solo: tante anche le foglie cadute per il forte vento dei giorni scorsi che ha soffiato su tutta la città.