Olimpiadi 2036 a Napoli, il Comune ci crede: candidatura congiunta con Roma

Lo ha confermato l’assessora allo sport Emanuela Ferrante: l’idea prende forma, riunione a Roma con Manfredi, Gualtieri e il presidente del Coni Buonfiglio.

Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli

Napoli si candiderà, assieme a Roma, per ospitare le Olimpiadi 2036, che si disputeranno in Europa dopo quelle di Los Angeles 2028 e quelle di Brisbane nel 2032. Lo ha confermato l'assessora allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, che ha spiegato di aver partecipato con il sindaco Gaetano Manfredi ad una prima riunione con il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il percorso è lungo, ma la voglia di riportare le Olimpiadi in Italia, che mancano dall'edizione 1960 di Roma, è forte. Già illo tempore Napoli ospitò alcune gare: quelle di vela nel Golfo partenopeo, e alcune partite di calcio nel neonato Stadio Del Sole, costruito appena pochi mesi prima e oggi noto come Stadio Diego Armando Maradona. Stavolta la partecipazione di Napoli sarebbe più cospicua: oltre alla vela, ci sarebbe anche il nuoto di fondo e varie competizioni acquatiche, oltre a sport di squadra che sarebbero ospitati proprio al Maradona, nel nuovo palazzetto dello sport del Centro Direzionale che sarà costruito nei prossimi anni e forse perfino il PalaArgento, il cui presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, ha già spiegato di voler ristrutturare, se ci saranno le giuste condizioni.

Per ora, dunque, l'idea di una duplice candidatura sembra iniziare a prendere forma. Se ne parlerà meglio nei prossimi incontri. Fatto sta che Napoli, dopo le Universiadi del 2019, gli eventi di pallavolo e ciclismo, nonché l'imminente America's Cup di Vela, potrebbe davvero incasellare un ulteriore traguardo sportivo non di poco conto come le Olimpiadi estive, suggellando dunque il suo ruolo di "capitale dello sport", traguardo festeggiato proprio quest'anno.