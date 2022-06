Trasporto pubblico a Napoli

Bus turistico sosta sulla fermata a Napoli, l’autista Anm si lamenta ed è aggredito Lite con insulti tra due autisti di bus nei pressi di piazza Garibaldi. Il video diventa virale su TikTok.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il bus turistico parcheggia sulla fermata dell'Anm a Corso Lucci, nei pressi della libreria Feltrinelli della Stazione Centrale di Napoli. Arriva un pullman R2 dell'Anm, che però ha difficoltà ad effettuare la fermata per far scendere e salire i passeggeri. L'autista Anm si lamenta con l'altro conducente. Ne nasce una lite per futili motivi di viabilità urbana con insulti da ambo le parti. Poi, l'autista del bus privato va sul lato del guidatore dell'R2 e colpisce violentemente il finestrino, che però non va in frantumi.

Il video della lite virale su TikTok

L'episodio, avvenuto secondo le prime ricostruzioni nella mattinata di oggi, viene ripreso in un video da un passeggero a bordo del bus Anm, un modello Iveco Urbanway con i sedili gialli. Il filmato finisce su TikTok e diventa subito virale, con decine di migliaia di visualizzazioni. Tra i commenti anche tanti contro la città di Napoli, dove l'episodio si è verificato.

L'ennesima lite per viabilità che purtroppo si registra sulle strade cittadine, preda spesso della sosta selvaggia. Il tutto è avvenuto in una giornata di grande caos per la circolazione veicolare, a causa dell'assemblea non programmata dei tassisti, che stanno protestando contro il DDL Concorrenza. A Napoli da stamattina i centralini delle radiotaxi hanno squillato a vuoto, mentre in città i taxi erano introvabili. Lunghe code di turisti si sono registrate sia all'Aeroporto di Capodichino che al Porto di Napoli: tutti in fila per cercare di salire sui pochi Alibus Anm disponibili. Il Comune per aiutare i turisti ha messo a disposizione subito più Alibus. Ma tutta la giornata è stata caratterizzata da grandi disagi per la viabilità.