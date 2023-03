Pianura, famiglia torna dalle vacanze e trova un colpo di pistola nella veranda Spari in strada a Pianura, Napoli ovest, un colpo di pistola si è conficcato nella veranda di un’abitazione; poco distante rinvenuti a terra 8 bossoli.

A cura di Nico Falco

Una pallottola esplosa dalla strada, probabilmente durante un'azione dimostrativa dei clan, che è però finita contro un edificio e ha centrato la facciata di un appartamento. L'ha trovata una famiglia di Pianura, periferia occidentale di Napoli, che nella tarda serata di ieri è tornata a casa dopo una vacanza: veranda danneggiata e l'ogiva ancora conficcata all'interno.

Stesa di camorra, pallottola si conficca in un'abitazione

La scoperta nella notte appena trascorsa, intorno all'una del mattino. Al momento dello sparo, fortunatamente, non c'era nessuno nell'abitazione e i danni sarebbero limitati soltanto alla veranda. Sul posto, in via Evangelista Torricelli, sono intervenuti gli agenti del commissariato Pianura della Polizia di Stato per le indagini. La famiglia suo malgrado protagonista dell'episodio non risulta coinvolta in dinamiche criminali, particolare che fa ritenere agli investigatori che la pallottola potrebbe essere stata esplosa durante una stesa di camorra, intimidazione a suon di piombo tra i clan rivali senza un obiettivo preciso.

A Pianura gli scontri tra i clan

Gli stessi poliziotti hanno rinvenuto nella vicina via Cannavino otto bossoli a terra, anche questi con tutta probabilità riconducibili a una stesa. Non si esclude che, vista la vicinanza tra le due strade, i colpi siano stati sparati durante la stessa scorribanda. L'area di via Cannavino e via Torricelli, in passato sotto il controllo criminale del clan Carillo-Perfetto, è stata di recente teatro di scontri a fuoco e stese, che sarebbero riconducibili ai contrasti col gruppo Marsicano-Esposito; dopo gli arresti che hanno colpito entrambi i clan nel luglio scorso i secondi avrebbero spostato la propria roccaforte a Soccavo e si sarebbero uniti coi Vigilia.

Due giorni fa, episodio ancora non del tutto ricostruito, era stato ferito a colpi d'arma da fuoco un 39enne di Pianura; sarebbe stato colpito in via Adriano, nel Rione Traiano, quartiere Soccavo. Sulla dinamica sono in corso accertamenti. L'uomo risulta imparentato con un personaggio di spicco del clan Vigilia.