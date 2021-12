Petardi nella fontana in Villa Comunale, uccisi tutti i pesci. Gesto orribile a Baronissi (Salerno) La denuncia del sindaco Gianfranco Valiante: “Nemmeno la tragedia del Covid ha fermato questi teppisti”

A cura di Pierluigi Frattasi

Fanno esplodere i petardi nella fontana della Villa Comunale e ammazzano così tutti i pesci rossi che vi nuotavano. L'orribile raid vandalico è avvenuto nel cuore della notte a Baronissi, Comune della provincia di Salerno. A renderlo pubblico il sindaco Gianfranco Valiante, che ha scritto un post sul suo profilo Facebook ufficiale: "Cittadini ‘esemplari' – commenta il primo cittadino con amaro sarcasmo – hanno pensato di inneggiare, a modo proprio, alla vita e all’amore. I loro petardi fatti esplodere, di notte, nella fontana della villa comunale hanno fatto strage dei pesciolini rossi, tanto amati e vezzeggiati da tanti di noi".

Un gesto insensato e violento che ha spezzato la vita dei poveri animali. "Eppure – aggiunge il sindaco Valiante – siamo in epoca di pandemia, in giorni di morte e di sofferenza. Ogni commento è vano". Nemmeno la tragedia della pandemia, ha voluto rimarcare con le sue parole il primo cittadino di Baronissi, è riuscito a intenerire i cuori dei teppisti e a far crescere in loro il rispetto per la vita e per la natura. Sui social, intanto, il vile gesto ha scatenato la rabbia e l'indignazione dei cittadini, non solo di Baronissi, che adesso chiedono di trovare e identificare i responsabili di questo atto violento e di punirli severamente. C'è chi chiede di utilizzare anche le eventuali immagini riprese dalle telecamere che potrebbero trovarsi in zona, in modo da assicurare alla giustizia gli incivili responsabili del gesto. Un episodio ancora più spregevole, perché arrivato proprio durante la settimana che anticipa il Natale, dove tutti dovrebbero essere più buoni. A Baronissi, in queste ore, si sta tenendo anche il “Presepe del Ciliegio”, con la visita dei bimbi dell'asilo di Baronissi accompagnati dalle suore.