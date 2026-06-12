Per fare un video su TikTok gira armato e in tuta mimetica nella Villa Comunale di Castellammare: 22enne denunciato

Il giovane è stato individuato, nella serata di ieri, dalla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, mentre girava armato e a volto coperto per girare un video su TikTok. Il fucile è risultato essere finto.

Immagine di repertorio

Voleva realizzare un video da pubblicare sul suo canale TikTok, invece ha rimediato una denuncia. Il giovane, per realizzare il video, si è messo a girare armato e a volto coperto nella Villa Comunale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, attirando l'attenzione di alcuni cittadini, che hanno allertato le forze dell'ordine, segnalando la presenza di un soggetto armato. Sul posto, nella serata di ieri, giovedì 11 giugno, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Castellammare, che hanno identificato il giovane, un 22enne del posto che si aggirava nell'area vestito con tuta mimetica e presidi di tipo tattico, tra cui gilet, casco e guanti, impugnando quello che sembrava essere un fucile e con il volto completamente coperto.

Il 22enne è stato fermato e messo in sicurezza: agli agenti, il giovane ha riferito di aver organizzato quella messinscena per effettuare delle riprese con un drone e realizzare un video destinato ai social, in particolare a TikTok. Successivamente, i poliziotti hanno accertato che il fucile e l'equipaggiamento utilizzati dal 22enne erano in realtà riproduzioni giocattolo; tutte le attrezzature sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre il giovane è stato denunciato per procurato allarme e disturbo della quiete pubblica.