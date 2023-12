Pescheria I Diamanti del Mare, ispezione di Asl e Guardia Costiera dal pescivendolo Tiktoker Guardia Costiera di Napoli e ispettori dell’Asl Napoli 1 hanno controllato la nota pescheria di Soccavo, alla periferia occidentale della città. I momenti dell’ispezione sono stati ripresi anche in alcuni video e pubblicati sui social network.

I cenoni di Natale e Capodanno si avvicinano e, a Napoli, è già iniziata la corsa all'approvvigionamento di crostacei e molluschi, che compongono i menù della tradizione partenopea per queste festività. Proprio in vista dell'aumento del consumo di pesce, in città e in tutta Italia sono scattati i controlli delle autorità competenti a salvaguardia della salute dei consumatori: nelle scorse ore, le ispezioni – apprende Fanpage.it – hanno riguardato anche la pescheria "I Diamanti del Mare", noto punto vendita di Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dell'ancor più noto Gennaro Di Napoli, conosciutissimo sui social – soprattutto su TikTok – anche come "Robin Hood".

Nella pescheria, infatti, hanno fatto capolino personale della Guardia Costiera di Napoli e gli ispettori dell'Asl Napoli 1 Centro, competente in città, per i controlli del caso. L'ispezione di Capitaneria di Porto e Azienda sanitaria locale nella nota pescheria è stata anche immortalata in alcuni video – vista la presenza massiccia di consumatori e clienti in quel momento – che sono poi stati pubblicati sui social, in particolare su TikTok.

Dalle immagini che circolano online si notano anche momenti di tensione, con Di Napoli intento a spostare vigorosamente alcune cassette di pesce e la folla che, a un certo punto, grida «Vergogna!» all'indirizzo dei militari della Guardia Costiera e degli ispettori dell'Asl.

In serata il commerciante, amareggiato e scuro in volto, affida ad un messaggio sul social cinese il proprio dispiacere, comunicando che l'attività commerciale sarà regolarmente aperta domani.