Pesce venduto illegalmente: 3mila chili sequestrati a Porta Nolana, anche anguille in via di estinzione

Blitz delle forze dell’ordine nell’area a ridosso della Stazione Centrale di Napoli. Due persone sono state segnalate poiché detenevano 55 anguille di cui è vietato il consumo.
A cura di Valerio Papadia
Una vasta operazione volta alla tutela della salute dei consumatori, in vista delle abbuffate di Natale e Capodanno, è andata in scena nella mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, in centro a Napoli, precisamente nell'area di Porta Nolana, a ridosso della Stazione Centrale. L'operazione ha visto l'impiego della Guardia Costiera di Napoli, dei carabinieri del Cites e del Gruppo Forestale, degli agenti dell'Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenza Sociale della Polizia Municipale e del servizio veterinario dell'Asl Napoli 1 Nord: gli operatori hanno sequestrato 3mila chili di pesce illegale, in quanto non tracciato e senza provenienza.

Trovate anguille in via di estizione

Durante i controlli a Porta Nolana, inoltre, gli operatori hanno anche segnalato due persone in quanto trovate in possesso di 55 anguille vive, appartenenti a una specie rara e in via di estinzione (che sono state poi successivamente liberate). Le suddette anguille sono protette da una convenzione internazionale che ne vieta la detenzione, il commercio e il consumo. Complessivamente, le sanzioni elevate dalle forze dell'ordine durante i controlli di questa mattina ammontano a circa 20mila euro. Infine, sono state sospese due attività per carenze igienico-sanitarie.

