Pescatore annega mentre cerca di recuperare una rete incastrata: Eustachio Sorvillo muore a 65 anni La tragedia questa mattina nel mare della città a cavallo tra la Piana del Sele e il Cilento: nonostante il 65enne fosse un sub esperto, è rimasto anch'egli incastrato e non è riuscito a risalire in superficie.

A cura di Valerio Papadia

Dramma nella mattinata di oggi, venerdì 29 dicembre, a Capaccio Paestum, tra la Piana del Sele e il Cilento, nella provincia di Salerno: un pescatore è morto annegato dopo essersi immerso in mare nel tentativo di recuperare una rete da pesca rimasta incagliata sul fondale. La vittima è Eustachio Sorvillo, 65 anni, pescatore originario di Eboli ma residente da tempo nella vicina Agropoli.

Da quanto si apprende, questa mattina Sorvillo si è immerso in mare in zona Licinella per cercare di recuperare una rete da pesca rimasta incastrata abbastanza in profondità: nonostante fosse un pescatore e un sub espero, il 65enne è rimasto a sua volta incastrato e non è riuscito a risalire in superficie.

Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, che, una volta recuperato il corpo del 65enne in mare, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I militari hanno fatto scattare le indagini del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte di Eustachio Sorvillo.