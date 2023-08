Perde il controllo dello scooter e cade, il mezzo investe un pedone: grave un uomo Il pedone stava attraversando sulle strisce quando è stato investito dallo scooter fuori controllo: è ricoverato in prognosi riservata. Ferito lievemente il conducente del mezzo a due ruote.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una dinamica che ha dell'incredibile quella relativa all'incidente stradale che si è verificato questa mattina a Sant'Antonio Abate, cittadina della Penisola Sorrentina, in provincia di Napoli: un uomo ha perso il controllo del proprio scooter ed è caduto; il mezzo ha poi tragicamente investito un altro uomo, che in quel momento stava attraversando la strada.

Il rocambolesco incidente si è verificato in via Stabia, nei pressi del cimitero cittadino: per cause ancora in corso di accertamento, il conducente dello scooter ne ha perso il controllo, rovinando a terra; il mezzo a due ruote ha proseguito la sua corsa e ha investito un uomo di 80 anni, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Soccorsi dai sanitari del 118, entrambi sono stati trasportati all'ospedale più vicino: il conducente dello scooter è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni, mentre l'ottantenne è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, a cui sono affidate le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Nella notte a Mugnano, ancora nella provincia di Napoli, uno scooter e un'automobile si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 28 anni, che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: le sue condizioni di salute sono giudicate molto gravi.