Perde il controllo dell’auto e si ribalta, Giovanna Ragosta muore a 26 anni nel Napoletano La giovane donna è rimasta vittima di un rocambolesco incidente stradale a San Giuseppe Vesuviano, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Un grave incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato a San Giuseppe Vesuviano, nella provincia di Napoli: la vittima è una giovane donna di 26 anni, Giovanna Ragosta, che tutti conoscevano come Gioia. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 28 maggio, in via Zabatta: la tragedia è stata ripresa anche in un video, che è stato diffuso sui social e dal quale è possibile notare quanto l'incidente sia stato rocambolesco e violento.

La 26enne è stata sbalzata fuori dall'auto: inutili i soccorsi

L'auto guidata da Giovanna, una Fiat 500 chiara, come mostrano le immagini, ha iniziato a sbandare e si è ribaltata più volte, divellendo una staccionata. Come si vede nel video, la 500 guidata dalla 26enne sfiora un'altra automobile, che sta percorrendo la strada nell'altro senso di marcia e che per questioni di millimetri non è stata interessata dall'incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo per la 26enne non c'è stato nulla da fare: Giovanna Ragosta è stata violentemente sbalzato fuori dall'auto.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che al momento appare ancora poco chiara.