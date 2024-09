video suggerito

Perde il controllo della moto e si schianta contro le auto in sosta: 39enne morto a Castellammare Il tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, per il 39enne non c’è stato nulla da fare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, martedì 3 settembre, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: un uomo di 39 anni è purtroppo morto nell'impatto. Stando a quanto si apprende, l'incidente si è verificato in via Tavernola: per cause ancora in corso di accertamento, il 39enne ha perso il controllo della moto di grossa cilindrata che stava guidando e ha impattato violentemente contro alcune automobili in sosta.

Tempestivo l'intervento dei sanitari, dal momento che il luogo dell'incidente si trova poco distante dall'ospedale di Castellammare; purtroppo, però, per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente.

La morte del 39enne arriva a poche ore di distanza da un altro incidente stradale mortale, verificatosi nella notte tra lunedì e martedì nella vicina Gragnano: a perdere la vita è stato un ragazzo di soli 20 anni, originario proprio di Castellammare di Stabia. Il giovane si trovava a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura: nel violento impatto il 20enne ha perso la vita, mentre il fratello, un giovane di 24 anni, è invece rimasto ferito; illeso il ragazzo alla guida dell'altra automobile.