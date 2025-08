Per superare il traffico simula una sirena con lo stereo dell’auto: 34enne denunciato, era pure ubriaco

Immagine di repertorio

Per superare le auto incolonnate simula una sirena, di quelle usate dalle gazzelle dei carabinieri, con le casse dello stereo dell'auto. Viaggiando con i finestrini spalancati, come se ci fosse un'emergenza. Ma per sua sfortuna incontra una gazzella vera. I carabinieri a quel punto non possono far altro che denunciarlo. Nei guai un 34enne napoletano a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L'uomo era a bordo della sua vettura in compagnia di altri 4 giovani, probabilmente di rientro da una serata in qualche locale.

Simula sirena con lo stereo per superare il traffico: denunciato a Giugliano

L'episodio è accaduto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto. L'auto sfrecciava nel traffico di Giugliano in Campania, facendosi largo tra gli altri veicoli incolonnati utilizzando una sirena, di quelle assordanti montate sui tettucci delle gazzelle. Ad un certo, punto, però, la vettura ha incrociato una pattuglia della locale sezione radiomobile, che era incolonnata nel traffico cittadino. Ne è nato un inseguimento.

Il 34enne ha rallentato e quando i Carabinieri si sono avvicinati allo sportello hanno scoperto che il suono assordante proveniva proprio dall’abitacolo. Non da un dispositivo di emergenza ma dallo stereo. Collegate verosimilmente al cellulare, le casse riproducevano il suono tipico delle sirene. Una traccia audio, trasmessa via Bluetooth e sparata a finestrini spalancati per farsi beffe delle auto incolonnate e superare l'ingorgo. L’uomo è stato sottoposto ad un alcol test, poi risultato positivo. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza.