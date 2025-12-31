Per lei i tempi di attesa sono troppo lunghi, donna prende a schiaffi un’infermiera all’ospedale di Aversa

La donna, figlia di una paziente, ha aggredito una infermiera al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati; la donna è stata arrestata dai carabinieri.

Immagine di repertorio

Violenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, nella provincia di Caserta, dove nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, si è consumata l'ennesima aggressione del 2025 ai danni del personale sanitario in Campania. La vittima dell'aggressione, in questa occasione, è stata una infermiera che, nella serata di ieri, era in servizio al Pronto Soccorso del nosocomio aversano, che è stata presa a schiaffi dalla figlia di una paziente. Stando a quanto si apprende, la donna, che aveva accompagnato l'anziana madre in ospedale – classificata come codice verde al triage – ha lamentato tempi di attesa troppo lunghi al Pronto Soccorso e ha aggredito l'infermiera.

L'infermiera ha riportato 5 giorni di prognosi

In un primo momento sono intervenute le guardie giurate dell'ospedale, poi, successivamente, nel nosocomio sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato la responsabile dell'aggressione e l'hanno tratta in arresto. L'infermiera, invece, è stata medicata in ospedale: ha riportato ferite giudicate guaribili in 5 giorni.

Pc contro dottoressa ad Aversa: l'aggressione lo scorso anno

Al Moscati di Aversa, lo scorso anno, nell'ottobre del 2024, si è consumata una grave aggressione ai danni di una dottoressa: una paziente – che anche in questo caso lamentava tempi di attesa troppo lunghi – ha scagliato un pc contro la dottoressa, che ha riportato una contusione al torace e una escoriazione al braccio sinistro, giudicate guaribili in 30 giorni.