napoli
video suggerito
video suggerito

Per lei i tempi di attesa sono troppo lunghi, donna prende a schiaffi un’infermiera all’ospedale di Aversa

La donna, figlia di una paziente, ha aggredito una infermiera al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati; la donna è stata arrestata dai carabinieri.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
66 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Violenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, nella provincia di Caserta, dove nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, si è consumata l'ennesima aggressione del 2025 ai danni del personale sanitario in Campania. La vittima dell'aggressione, in questa occasione, è stata una infermiera che, nella serata di ieri, era in servizio al Pronto Soccorso del nosocomio aversano, che è stata presa a schiaffi dalla figlia di una paziente. Stando a quanto si apprende, la donna, che aveva accompagnato l'anziana madre in ospedale – classificata come codice verde al triage – ha lamentato tempi di attesa troppo lunghi al Pronto Soccorso e ha aggredito l'infermiera.

L'infermiera ha riportato 5 giorni di prognosi

In un primo momento sono intervenute le guardie giurate dell'ospedale, poi, successivamente, nel nosocomio sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato la responsabile dell'aggressione e l'hanno tratta in arresto. L'infermiera, invece, è stata medicata in ospedale: ha riportato ferite giudicate guaribili in 5 giorni.

Pc contro dottoressa ad Aversa: l'aggressione lo scorso anno

Al Moscati di Aversa, lo scorso anno, nell'ottobre del 2024, si è consumata una grave aggressione ai danni di una dottoressa: una paziente – che anche in questo caso lamentava tempi di attesa troppo lunghi – ha scagliato un pc contro la dottoressa, che ha riportato una contusione al torace e una escoriazione al braccio sinistro, giudicate guaribili in 30 giorni.

Caserta
Cronaca
66 CONDIVISIONI
Immagine
Giunta regionale Campania, Fico ha la lista di assessori e deleghe: fra qualche ora l'annuncio
In Consiglio subito spaccatura: Avs, renziani e Mastella contro Pd, deluchiani e M5S pigliatutto
La giunta Italia Viva Campania: Saggese assessore, Cesaro pronto a rompere con Renzi
Nino Simeone (lista Fico): "Il Pd parla di parità di genere ma non la pratica in giunta regionale"
Fico: "Ritiro la querela della Regione a Report". Ranucci: "Bene, il giornalismo richiede sempre confronto"
Il debutto del Consiglio è anche sui social: chi cresce di più tra like, post e follower Domenico Giordano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views