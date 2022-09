Per i funerali della Regina Elisabetta II a Sorrento una messa in sua memoria Messa e libro di cordoglio per il commiato dalla Regina Elisabetta. Il tutto non a Londra ma a Sorrento, dove è forte il legame con la comunità britannica.

A cura di Redazione Napoli

Sorrento è una città che ha un legame speciale con il Regno Unito e coi reali. Dunque non stupisce il cordoglio della città costiera per la morte della Regina d'Inghilterra Elisabetta II: bandiere listate a lutto il giorno del decesso e domani, domenica 18 settembre, alle ore 17, presso la Cattedrale di Sorrento, sarà officiata una messa in sua memoria, nella Cattedrale

La celebrazione dell'Eucarestia, alla quale prenderanno parte il sindaco Massimo Coppola, l'amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino ed il presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina, Costanzo Iaccarino, sarà presieduta dalla reverenda Jules Cave Bergquist, cappellano anglicano di Napoli, Bari, Sorrento e Capri e vicario del vescovo per l'Italia e permetterà, a quanti vorranno, di porgere l'ultimo saluto alla "Regina dei due secoli".

Un libro di cordoglio sarà aperto il 18 settembre all'ingresso della Cattedrale e successivamente alla Fondazione SORRENTO, sino al 25 settembre. Il libro sarà successivamente portato all'Ambasciata del Regno Unito in Italia, per essere consegnato alla Famiglia Reale. SORRENTO, legata da una relazione speciale con il popolo britannico, si sente oggi particolarmente vicina alla comunità inglese: le bandiere del Comune di Sorrento, sugli edifici pubblici, saranno a mezz'asta fino al 19 settembre, giorno dei funerali della sovrana.