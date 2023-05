Pellegrinaggio alla Madonna di Pompei sabato 27 maggio 2023: orari, itinerario e dove vedere la messa Il pellegrinaggio a piedi al Santuario di Pompei partirà da Napoli alle 12,30, attraversando molti comuni. Sarà portata in processione l’Immagine Sacra della Madonna. Alle 21,30 Messa a Pompei con don Mimmo Battaglia. Le tratte del pellegrinaggio, gli orari e dove vedere la diretta in Tv.

Si terrà oggi, sabato 27 maggio 2023, il pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna di Pompei, organizzato dall'Azione Cattolica di Napoli. I pellegrini partiranno da tutta la provincia di Napoli per raggiungere il santuario mariano, dove domani sera sarà recitato il Rosario alla Madonna e ci sarà la Santa Messa, presieduta dall'Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia.

Il corteo partirà dalla Basilica del Carmine a Napoli, alle ore 12,30, e passerà per diversi comuni dell'area metropolitana (Napoli, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata) per arrivare al Santuario Mariano di Pompei alle 20,30. Durante la manifestazione sarà portata in processione il quadro con l'Immagine Sacra della Madonna pellegrina di Pompei, che sosterà davanti ad ogni parrocchia, l'arrivo dell'effigie sarà accompagnato dal suono delle campane. La partenza e la Messa saranno trasmesse in Tv e in diretta streaming.

L'anniversario dei 150anni dell'arrivo a Pompei del beato Bartolo Longo

Il pellegrinaggio di quest'anno ricade nel 150esimo anniversario dell'arrivo a Pompei del beato Bartolo Longo e a lui è dedicata la cerimonia, con il titolo “Beatamente in cammino, con Bartolo Longo profeti di speranza”.

“Come da storica tradizione – commentano don Giuseppe Rinaldi, Assistente Ecclesiastico dell’Azione Cattolica diocesana, e Maria Rosaria Soldi, Presidente – l’Azione Cattolica di Napoli, in comunione con tutta la Chiesa diocesana, promuove e accompagna a vivere il Pellegrinaggio mariano a piedi a Pompei, cammino storico e ormai consolidato, espressione di una devozione mariana radicata".

"Quest’anno il pellegrinaggio si tiene nel pieno del cammino giubilare longhiano per i 150 anni dell’arrivo del beato Bartolo Longo a Pompei, facendo memoria della sua vita, segnata da una straordinaria esperienza caritativa e mariana, altamente significativa come quella del Beato Bartolo Longo la ritroviamo nella figura della beata Armida Barelli, particolarmente cara all’Azione Cattolica e molto legata alla Madonna, anch’ella presenza generativa, modello di leadership femminile in ambito ecclesiale e sociale, tessitrice di grandi opere e pellegrina di speranza. Un uomo e una donna, due laici, due beati, due grandi testimoni di fede e di vita spesa seminando amore”.

Pellegrinaggio al Santuario di Pompei: l'itinerario e gli orari

La partenza del pellegrinaggio è prevista dalla Basilica Santuario del Carmine Maggiore a Napoli, dove alle 12,30 ci sarà il ritrovo con la Benedizione dei Pellegrini. Qui i pellegrini potranno anche confessarsi. Nella piazza all’esterno della Basilica, sarà allestito un piccolo stand per la distribuzione dei materiali utili. Il corteo si aprirà con l’auto-cappella che porterà in processione l’Immagine sacra della Vergine di Pompei. L'arrivo a Pompei è previsto alle ore 19,15. I pellegrini saranno accolti dall'Arcivescovo prelato di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. Nel piazzale San Giovanni XXIII del Santuario ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia.

Partenze previste nei seguenti orari:

Napoli

ore 12,30 – Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore, benedizione dei pellegrini e partenza

ore 13,30 – Basilica di San Giovanni Battista in San Giovanni a Teduccio

Portici

ore 14,30 – Santuario di Santa Maria della Natività e San Ciro

Ercolano

ore 15,30 – Parrocchia di Santa Caterina

Torre del Greco

ore 16,30 – sosta Basilica di Santa Croce

ore 18,00 – Santuario Maria Santissima del Buon Consiglio in Leopardi

Torre Annunziata

ore 19,00 – Santuario di Maria SS. Del Buon Consiglio-Parrocchia dello Spirito Santo

Arrivo a Pompei

ore 19,15 – Santuario della Madonna del Rosario di Pompei

ore 20,30 Rosario Meditato

ore 21,30 Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia

La messa e dove vederla in tv

La Santa Messa si terrà nel piazzale San Giovanni XXIII del Santuario della Madonna di Pompei alle ore 21,30. Sarà presieduta dall'Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Sia la partenza che la Messa saranno trasmesse in diretta Tv su Canale 21 e in streaming sui social. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti saranno pubblicati anche sul sito istituzionale www.azionecattolicanapoli.it e sulla pagina Instagram Azione Cattolica di Napoli.