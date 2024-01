Pediatra picchiato all’ospedale di Nocera, i sindacati: “Serve drappello di polizia” Il sindacato Fials di Salerno denuncia un’aggressione a un medico dell’ospedale di Nocera Inferiore e chiede che venga istituito un drappello di polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in Campania: a farne le spese, in questa occasione, è stato un pediatra in servizio all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno. Il medico è stato picchiato lo scorso 8 gennaio mentre si trovava in reparto e ha riportato lesioni giudicate guaribili in otto giorni di prognosi: a denunciare l'accaduto è la Fials (Federazione italiana autonoma lavoratori sanità) di Salerno.

"La Fials ha più volte sollecitato la presenza di un drappello di polizia per garantire la sicurezza dei lavoratori, ma finora tale richiesta è rimasta senza risposta. È essenziale assicurare un ambiente di lavoro sicuro affinché i professionisti della salute possano svolgere le proprie attività senza mettere a rischio la propria vita e incolumità" ha detto Carlo Lopopolo, segretario generale provinciale della sigla sindacale.

"Questa situazione è insostenibile – continua Lopopolo -. Il personale sanitario deve poter svolgere il proprio lavoro in un ambiente sicuro e adeguato. Chiediamo un intervento immediato per proteggere i lavoratori e garantire prestazioni sanitarie di qualità ai cittadini. È necessario un impegno concreto da parte delle autorità competenti per risolvere questa emergenza e migliorare la medicina territoriale".