Paura alla scuola Bracco di Soccavo: falso allarme bomba, genitori riportano i figli a casa Evacuata questa mattina per allarme bomba la scuola Alfano di Soccavo, rivelatosi infondato; lezioni riprese dopo l’intervento degli artificieri.

A cura di Nico Falco

Momenti di tensione questa mattina a Soccavo, periferia ovest di Napoli, per un allarme bomba nell'istituto comprensivo Bracco, che ospita classi della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria: sul posto sono arrivati gli artificieri, che hanno accertato che nella struttura non c'era nessun ordigno, ma durante le fasi dei controlli molti genitori impauriti hanno deciso ugualmente di riportare i figli a casa.

Le forze dell'ordine sono intervenute presso l'istituto comprensivo di via Tevere questa mattina, poco dopo l'orario di inizio delle lezioni. Sul posto sono stati fatti intervenire anche gli artificieri, per consentire i controlli è stato necessario evacuare temporaneamente le classi. Il tam tam sui social è stato rapidissimo: molti hanno chiesto il motivo delle volanti della Polizia di Stato parcheggiate fuori alla scuola e a stretto giro sono arrivate le risposte di diversi genitori che hanno parlato dell'evacuazione e hanno citato l'allarme bomba.

Al termine delle verifiche, quando è stato chiaro che non ci fosse nessun pericolo nella struttura, è stato consentito agli studenti di rientrare in classe per la ripresa delle lezioni.