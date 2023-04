Parco Comola Ricci senz’acqua per 5 giorni, lavori finiti, il Comune: “Chiederemo risarcimento”

L'acqua è tornata stanotte a scorrere nei rubinetti dei residenti del Parco Comola Ricci di Mergellina a Napoli. Il Comune ha effettuato lavori di riparazione lampo sulla conduttura fognaria che aveva ceduto e che risale all'Ottocento. Il parco era senz'acqua da 5 giorni, dopo la voragine che si era aperta nel giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile scorso, e aveva inghiottito anche un'auto con un anziano, per fortuna uscito illeso dall'incidente. Palazzo San Giacomo è intervenuto con i tecnici e gli operai dell'Abc, sostituendo la conduttura fognaria principale che si trova sotto la strada. Quest'ultima sarebbe gestita da privati, che non sarebbero i condomini. A causa dell'intervento erano rimasti senz'acqua questa settimana anche il Parco Mergellina e il Parco Matarazzo, tutti hanno accesso da Corso Vittorio Emanuele. A rischio anche il muro di confine della Cumana, gestita dalla società partecipata regionale Eav.

La voragine, infatti, si è aperta all'improvviso proprio sul lato basso del parco Comola Ricci. Per questo motivo, l'ingresso è stato interdetto alla circolazione dei veicoli, mentre si è potuto accedere tranquillamente dalla parte alta. Altri interventi, di minore entità, invece, sembra siano stati condotti direttamente dai condomini, sulle parti di loro competenza. È possibile, però, che la vicenda possa avere degli strascichi di natura giudiziaria-amministrativa, con eventuali contenziosi.

"La fogna sostituita è del Novecento – dice l'assessore Edoardo Cosenza a Fanpage.it – contemporanea al Parco. Nell'estrema complessità della gestione del Parco sarà poi l'avvocatura comunale a verificare le eventuali competenze".

Sulla vicenda è intervenuto l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, con un post su Facebook:

Dissesto a Parco Comola Ricci. La strada con tutti i sottoservizi è privata. E non dei condomini. Ben strano, ma questa è un'altra storia. Cede la fognatura d'epoca del parco. La fogna continua a perdere mettendo in potenziale crisi il muro di confine con la Cumana che passa a fianco. Inevitabile chiudere acqua ai condomini della via privata ed anche di Parco Mergellina. Ed anche di Parco Matarazzo che, seppur lontano, almeno in parte scarica nella stessa fogna. E si, l'acqua pulita che entra nelle case poi, usata, diventa sporca e finisce nella fogna.Il Privato o i privati tardano ad intervenire. Risultato: tantissimi abitanti senza acqua e Cumana in pericolo. Interviene allora il Comune, con i suoi uffici e soprattutto con ABC.ABC con un lavoro eccezionale (GRAZIE!) e con una impresa eccezionale (GRAZIE!) lavora consecutivamente tante ore.Ieri sera alle 23 terminata la lavorazione, bypass fognario realizzato, acqua ripristinata.Naturalmente il lavoro è fatto in danno al privato/privati "lenti" che dovranno pagare fino all'ultimo centesimo. Fine della storia intitolata "Quando il pubblico è più efficiente del privato".