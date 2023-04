Bomba d’acqua su Napoli, auto in una voragine al parco Comola: l’autista salvato dai carabinieri L’acqua ha invaso l’abitacolo fino a coprire le gambe dell’automobilista, un uomo di 87 anni, che è stato estratto vivo dai carabinieri.

A cura di Redazione Napoli

Bomba d'acqua poco dopo le ore 13 sulla città di Napoli: l'allerta meteo diramato ieri è stato in effetti preciso, con precipitazioni sparse e violente su tutta la città alla vigilia di Pasqua. E mentre a Posillipo il solito fiume d'acqua, in via Tasso, nel parco Comola Ricci un'auto è stata letteralmente inghiottita in una voragine. A bordo c'era un uomo di 87 anni, che ha visto l'abitacolo riempirsi repentinamente d'acqua, che gli ha sommerso completamente le gambe.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri l'uomo, che era rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto e portato in salvo: oltre a un comprensibile spavento, non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.

La temperatura è crollata ad 8-10 gradi celsius nel giro di una mattinata, sul Vesuvio addirittura è caduta la neve che ha imbiancato la sommità del vulcano (1.232 metri sul livello del mare).

Leggi anche Colpito da un infarto in casa, salvato dai carabinieri che arrivano appena in tempo

Nuovo black out sull'isola di Capri. Dopo un violento temporale che si è abbattuto sull'isola azzurra è andata via la corrente elettrica sia nel Comune di Capri e quello di Anacapri. Solo pochi giorni fa si è registrato un altro black out tanto da costringere a riattivare momentaneamente la centrale Sippic. Notevoli i disagi soprattutto negli alberghi che sono quasi tutti aperti in occasione delle festività pasquali.