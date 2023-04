Allerta meteo a Napoli, una cascata d’acqua travolge via Posillipo: il video A causa del violento temporale che si è abbattuto questa mattina su Napoli, via Posillipo è stata invasa da una cascata d’acqua: le immagini sono impressionanti.

A cura di Valerio Papadia

Un violento temporale si è abbattuto nella tarda mattinata di questa mattina, sabato 8 aprile, a Napoli: la pioggia, per circa 30 minuti, è caduta incessantemente sulla città, accompagnata anche da tuoni e fulmini e da forti raffiche di vento. Il temporale non ha fatto registrare danni particolari, ma la scena che arriva da via Posillipo, zona collinare della città affacciata sul mare, ha dell'incredibile: una cascata d'acqua ha invaso la strada, trasformandosi poi in un fiume che ha allagato la carreggiata.

Il video, inviato a Fanpage.it da un utente, mostra la violenza dell'acqua che, da un varco nel muro – una sorta di arco – arriva in quantità ingente su via Posillipo, come fosse una vera e propria cascata. L'impeto dell'acqua travolge anche gli scooter parcheggiati lì davanti che, non si capisce in quale modo, riescono a rimanere in piedi.

Allerta meteo gialla in Campania nella giornata di oggi

Su Napoli e tutta la Campania, per l'intera giornata di oggi è in vigore un'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile. Oltre alle piogge a carattere di rovescio temporalesco e al forte vento, la Protezione Civile ha raccomandato di prestare attenzione anche ai seguenti fenomeni: "rischio di caduta massi e occasionali fenomeni franosi connessi a condizioni idrogeologiche del territorio particolarmente fragili. La particolare tipologia dei temporali a rapidità di evoluzione, accompagnata da vento grandine e fulmini, potrebbe poi causare caduta di rami o alberi, danni alle coperture e alle strutture provvisorie".