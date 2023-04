Allerta meteo gialla sulla Campania: temporali, grandine e raffiche di vento fino a Pasqua Allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani sabato 8 aprile: previsti temporali, grandinate e raffiche di vento, possibili anche tempeste di fulmini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo gialla su tutta la Campania: domani, sabato 8 aprile, sono attese piogge e temporali su tutta la regione. Lo ha comunicato la Protezione Civile della Regione Campania: l'allerta, valida dalle 8 di domani e per l'intera giornata, sarà caratterizzata da forti temporali che potranno essere anche accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Temporali che in alcune zone saranno "repentine e intense", fa sapere la Protezione Civile, che sottolinea come "l'impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche". Si teme, inoltre, "il rischio di caduta massi e occasionali fenomeni franosi connessi a condizioni idrogeologiche del territorio particolarmente fragili. La particolare tipologia dei temporali a rapidità di evoluzione, accompagnata da vento grandine e fulmini, potrebbe poi causare caduta di rami o alberi, danni alle coperture e alle strutture provvisorie".

Il peggioramento repentino del meteo era stato già previsto nei giorni scorsi dal professor Adriano Mazzarella, intervistato da Fanpage.it proprio a proposito delle previsione meteo in vista di Pasqua e Pasquetta: "Si tratterà di una Pasqua che sarà diametralmente opposta allo scorso Natale, dove avevamo avuto caldo e sole completamente fuori stagione", aveva spiegato, "e dunque dopo aver avuto un 25 dicembre quasi estivo, con una temperature media su Napoli di oltre 19 gradi, stavolta avremo una Pasqua più simile all'inverno".