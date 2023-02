Parcheggiatore abusivo chiede 80 euro per la sosta sulle strisce blu a Napoli Un automobilista è stato minacciato da due parcheggiatori abusivi in piazza Carità: il primo ha voluto 20 euro, il secondo 80. I due sono stati denunciati.

Venti euro per la sosta di qualche ora, altri 80 euro per aver lasciato lì l'automobile per tutta la notte. "Tariffe" applicate da due parcheggiatori abusivi, che hanno minacciato un automobilista in piazza Carità, nel centro di Napoli. Se alla prima richiesta l'uomo ha ceduto, alla seconda ha però chiamato il 113: per entrambi è scattata la denuncia a piede libero e la sanzione.

La vittima era stata avvicinata dal primo abusivo nel pomeriggio del 9 febbraio. Aveva appena parcheggiato in piazza Carità, sulle strisce blu, quando l'uomo gli si è avvicinato e, minacciosamente, gli ha chiesto venti euro. All'automobilista, intimorito, non è rimasto altro da fare che pagare. La mattina dopo, però, intorno alle 10, quando è andato a riprendere la vettura, è arrivato il secondo abusivo. Con una pretesa ben più alta: 80 euro.

La somma, probabilmente, era dovuta alla sosta notturna. Stabilita in modo arbitrario, e imposta con altre minacce: se non avesse pagato, gli avrebbe danneggiato l'auto. La vittima a quel punto si è però allontanata e ha chiamato il 113, la centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia del commissariato Decumani che era in zona per i servizi di controllo del territorio.

Ai poliziotti l'uomo ha raccontato della richiesta degli 80 euro e di quella del pomeriggio precedente. Gli agenti, grazie alle descrizioni, hanno individuato e bloccato i due parcheggiatori abusivi mentre erano al "lavoro"; il primo è stato denunciato per estorsione e il secondo per tentata estorsione e per entrambi è inoltre scattata la sanzione.