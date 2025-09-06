Parcheggiatore abusivo aggredisce i carabinieri che lo avevano fermato: arrestato

napoli
Ha aggredito i carabinieri, “colpevoli” di averlo fermato, poi ha sfasciato anche gli arredi della caserma: arrestato 59enne parcheggiatore abusivo napoletano.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Era stato fermato mentre "esercitava" il mestiere di parcheggiatore abusivo, ma di finire in caserma non ne voleva proprio sapere, al punto da aggredire i carabinieri. Non si è placato neppure in caserma, dove ha iniziato a danneggiare gli arredi ed è stato nuovamente bloccato. Alla fine per lui è scattato l'arresto, e ora dovrà rispondere davant ai giudici di resistenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Si tratta di un 59enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo si trovava sul corso Meridionale, a due passi dalla stazione Centrale di Napoli: la pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli lo ha sorpreso mentre "praticava" il mestiere illegale di parcheggiatore abusivo. Ma appena sono scattali i controlli, il 59enne ha reagito in malo modo, prima inveendo contro i militari dell'ARma, poi aggredendoli. I carabinieri, con qualche difficoltà, lo hanno bloccato e trasferito in caserma per i controlli del caso, ma neanche questo è servito a farlo calmare: giunto in caserma, ha continuato ad inveire finendo poi per danneggiare anche gli arredi interni. Alla fine è stato fermato e arrestato: ora dovrà rispondere di resistenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'uomo è risultato poi già sottoposto anche al Dacur, il divieto di accesso ai centri urbani. Mentre il 59enne è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, i due carabinieri feriti sono stati portati all'ospedale del Mare per le cure del caso.

