Parcheggia male l’auto davanti a un ristorante, poi insulta e minaccia il direttore e un cliente: denunciato

Quando dal ristorante gli hanno fatto notare che l’auto era parcheggiata male, l’uomo, un 57enne, ha dato in escandescenze, minacciando anche di usare uno spray al peperoncino.

Immagine di repertorio

Un richiamo per un'auto parcheggiata male ha rischiato di sfociare in una violenta rissa a Vico Equense, cittadina della Penisola Sorrentina, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 57 anni. La vicenda ha avuto inizio quando l'uomo ha parcheggiato la sua automobile all'esterno di un ristorante della città; uno dei dipendenti, però, lo ha richiamato, facendogli notare che la vettura è posteggiata male e che c'è bisogno di spostarla. Il 57enne, però, non ha voluto sentire ragioni e ha iniziato a discutere prima con il dipendente e poi con il direttore del ristorante.

In poco tempo, la discussione si è spostata anche all'interno del locale, dove la lite è degenerata rapidamente, con insulti e spintoni. Pochi istanti più tardi, il 57enne poi ha estratto dalla tasca uno spray al peperoncino e ha minacciato di usarlo contro il direttore del ristorante e un cliente, intervenuto per sedare la lite.

Sul posto, fortunatamente, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vico Equense, che hanno identificato il 57enne e lo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni e getto pericoloso di cose.