Parcheggia male l’auto davanti a un ristorante, poi insulta e minaccia il direttore e un cliente: denunciato
Un richiamo per un'auto parcheggiata male ha rischiato di sfociare in una violenta rissa a Vico Equense, cittadina della Penisola Sorrentina, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 57 anni. La vicenda ha avuto inizio quando l'uomo ha parcheggiato la sua automobile all'esterno di un ristorante della città; uno dei dipendenti, però, lo ha richiamato, facendogli notare che la vettura è posteggiata male e che c'è bisogno di spostarla. Il 57enne, però, non ha voluto sentire ragioni e ha iniziato a discutere prima con il dipendente e poi con il direttore del ristorante.
In poco tempo, la discussione si è spostata anche all'interno del locale, dove la lite è degenerata rapidamente, con insulti e spintoni. Pochi istanti più tardi, il 57enne poi ha estratto dalla tasca uno spray al peperoncino e ha minacciato di usarlo contro il direttore del ristorante e un cliente, intervenuto per sedare la lite.
Sul posto, fortunatamente, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vico Equense, che hanno identificato il 57enne e lo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni e getto pericoloso di cose.