Parcheggi Anm a Napoli, 1 posto auto su 3 avrà una colonnina di ricarica elettrica: un pieno con 4 euro Bando dell’Anm per installare oltre 2mila colonnine di ricarica elettrica nei parcheggi Centro Direzionale, Brin, Policlinico, Dell’Erba, Ponticelli e Bagnoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli in arrivo oltre 2mila colonnine per la ricarica delle auto elettriche nei parcheggi pubblici dell'Anm. L'azienda dei trasporti del Comune di Napoli prevede di installare le nuove colonnine nei parcheggi del Centro Direzionale, al parcheggio Brin e nelle strutture di Policlinico, Dell'Erba, Ponticelli e Bagnoli. Pubblicata la manifestazione di interesse per trovare operatori privati interessati alle installazioni. Il bando prevede un massimo di 2.140 nuove colonnine, che dovranno servire i vari parcheggi, che hanno una disponibilità totale di 5.740 posti auto. In pratica più di uno stallo su tre avrà una colonnina per la ricarica elettrica.

Si potrebbe fare un pieno a partire da 4 euro

Si tratta di strutture di ricarica di ultima generazione per la ricarica a corrente alternata fino a una potenza di 22 kW con connettore tipo 2, comprensiva di quadri elettrici, cavi di alimentazione, cabina elettrica e POD e quant'altro necessario. Ad Anm andrà un corrispettivo mensile in euro al Megawattora (€/MWh) in funzione dell'energia prelevata per la ricarica e venduta ai clienti dalla società affidataria. Il gestore determinerà autonomamente la tariffa, che non dovrà essere superiore alla massima applicata nei comuni capoluogo di provincia. Ma Anm ha fissato un corrispettivo a base d'asta di 3,5 euro al Megawattora erogato più Iva. Gli stalli antistanti le stazioni di ricarica non saranno riservati alla ricarica delle auto elettriche, ma saranno comunque nella disponibilità di tutti i clienti dei parcheggi.

La durata della convenzione è di 8 anni, prorogabile di altri 2 anni. Una volta affidato l'appalto ci saranno 180 giorni per installare le colonnine. Il 27 ottobre scorso l'amministratore unico di Anm ha indetto il bando. Si potranno inviare le domande fino al 17 novembre prossimo. Il Comune di Napoli aveva autorizzato l'Anm a indire la manifestazione di interesse con una delibera di giunta del 2018. Nel 2019, l'azienda ha sottoscritto un primo contratto con OE per la fornitura di 120 colonnine IdR per veicoli elettrici. Ma per agevolare la transizione energetica verso la mobilità elettrica servono più punti di ricarica, dove poter lasciare l'auto anche per ore, per fare un pieno. È una logica diversa, infatti, rispetto a quella "mordi e fuggi" dei distributori di carburante tradizionali.